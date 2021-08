Snimao se na stajnom trapu aviona koji polijeće iz Kabula

KABUL - Na hiljade Avganistanaca nagrnulo je na aerodrom u Kabulu u nadi da će se ukrcati na jedan od američkih aviona za evakuaciju i pobjeći iz zemlje koju su osvojili talibani.

Dramatični snimci i fotografije sa društvenih mreža prikazuju kako se gomila ukrcava na C-17. U američkom vojnom transporteru koji je u normalnim okolnostima namijenjen za prevoz samo 134 ljudi odjednom se našlo više stotina, a oni koji se nisu uspjeli dočepati unutrašnjosti aviona, u očaju su se pridržavali za njegovu vanjsku stranu.

Pojavili su se i snimci aviona sa kojeg su Avganistanci koji su se držali za točkove padali sa nekoliko stotina metara visine kada su usljed ubrzanja aviona izgubili kontrolu, a njihova su tijela pronađena na krovovima zgrada.

Najnoviji snimak prikazuje upravo jednog mladića koji se zajedno s nekolicinom popeo na stajni trap, prenosi ATV.

Nije poznato šta se dogodilo s čovjekom koji je snimio video, kao ni s ostalima prikazanima na snimku, ali zastrašujući video pokazuje noge jednog muškarca koje vise van aviona nakon što su ga prikliještila vrata kućišta stajnog trapa, dijela u koji avion uvlači točkove nakon polijetanja.

"Washington Post" javlja kako je u stajnom trapu posada pronašla beživotno tijelo jednog Avganistanca.

Footage showing Afghans clinging on to C-17 at Kabul Airport yesterday.#KabulHasFallen #kabulairport pic.twitter.com/boArvmRVbN