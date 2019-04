Snimao selfi, pao u rijeku i utopio se

Saudijski turista pokušao je snimiti selfie na obali Nila u Ugandi kada se okliznuo, pao u rijeku i utopio se, objavila je tamošnja policija.

"Utopio se u pokušaju da snimi selfi i vode Nila odnijele su ga", rekao je ugandske policije Helen Butoto.

Saudijac je u društvu prijatelja bio u obilasku vodopada Kalagala u sreidšnjem dijelu Ugande kada se dogodila nesreća u subotu.

"Turista se okliznuo jer je tlo bilo vlažno i on se nageo unazad kako bi se snimio s uzburkanom vodom u pozadini", objasnila je policijska portparolka.

Tijelo nesretnog turista pronađeno je u utorak 10 kilometara nizvodno.

Pošast snimanja selfija ubire žrtve diljem svijeta. Prema studiji koju je 2018. objavio Indijski institut za medicinske nauke (All India Institute of Medical Sciences), 259 osoba poginulo je u svijetu od okrobra 2011. do novembra 2017. pri snimanju selfija.

(index.hr)