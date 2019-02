Snimci haosa u Venecueli obilaze svijet, najmanje četvoro mrtvih

​KARAKASA - Najmanje četvoro ljudi poginulo je u sukobima na granici Venecuele i Kolumbije, a 285 je povrijeđeno, javljaju svetski mediji.

Sukobi su izbili nakon što su kamioni s humanitarnom pomoći i desetinama volontera pokušali da uđu u Venecuelu iz Brazila i Kolumbije s kojima je predsjednik Nikolas Maduro prekinuo odnose.

Među ubijenima je i 14-godišnji dečak, a zapaljeno je više kamiona s humanitarnom pomoći.

Venecuelanski opozicioni vođa Huan Gvaido objavio je na Twitteru da predlaže međunarodnoj zajednici da drži sve opcije otvorene kako bi se otjerao sa vlasti predsjednik Nikolas Maduro.

"Subotnji događaji tjeraju me na odluku: Da formalno predložim međunarodnoj zajednici da moramo da držimo sve opcije otvorene kako bi se osigurala sloboda naše zemlje, koja se bori i koja će nastaviti da se bori", tvitovao je Gvaido.

AP navodi da je Gvaidov poziv uslijedio nakon turbulentnog dana tokom kojeg je kampanja slanja humanitarne pomoći, koju su inicirale SAD, naišla na snažan otpor venecuelanskoh bezbjednosnih snaga koje su ispaljivale suzavac na demonstrante, a u sukobima je stradalo dvoje i povrijeđeno oko 300 ljudi.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier, on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo