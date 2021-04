Snimci obilaze svijet, 2.000 ljudi u žestokim sukobima sa policijom

Najmanje 26 policajaca povrijeđeno je u razbijanju nelegalnog masovnog skupa u Briselu, kojem je prisustvovalo više od 1.000 ljudi uprkos restrikcijama zbog virusa korona, javila je agencija Belga.

Policija je intervenisala sinoć u parku Boa de la Kambr, u južnom dijelu grada, rekao je policijski portparol.

Oko 2.000 ljudi pojavilo se pred kraj toplog i sunčanog dana da prisustvuje "La Bum" (zabavi) u parku, saopštila je lokalna policija, iako su organizatori danima ranije otkrili da je njihov poziv na društvenim mrežama bio šala.

U akciji su korišteni vodeni topovi, a intervenisali su i policajci na konjima.

Vlasti procjenjuju da se u parku okupilo od 1.500 do 2.000 ljudi. Oni nisu poštovali mjeru držanja fizičkog razmaka niti ostale higijenske propise.

Na objavljenim video snimcima čuje se kako policija traži preko razglasa da se okupljeni raziđu prije intervencije.

Pripadnici snaga reda gađani su bocama, a neki su se našli i u okruženju agresivnih demonstranata.

