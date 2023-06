Snimci otkrivaju razmjere uništenja nakon tornada u Teksasu (VIDEO)

PERITON - Najmanje tri osobe su poginule u razornom tornadu koji je pogodio grad Periton u američkoj saveznoj državi Teksas, saopštile su lokalne vlasti. Snimci nastali poslije prirodne katastrofe pokazuju razmjere uništenja.

Šef vatrogasne službe Peritona, Pol Dačer rekao je za televiziju "KAMR-TV" da su najmanje tri osobe poginule nakon što je tornado pogodio grad, prenosi "CNN". On je saopštio da bi broj povrijeđenih mogao biti oko 100 ljudi.

Povrede se kreću od lakših do teških, a više pacijenata je prebačeno u bolnice, rekao je Dačer. Periton u Teksasu, koji broji oko 8.000 stanovnika, ostao je bez struje jer su "objekti isključeni iz bezbjednosnih razloga", a ekipe su na licu mjesta i procjenjuju štetu od tornada koji je pogodio grad tokom večeri, saopšteno je iz elektroenergetske kompanije.

Nacionalna meteorološka služba potvrdila je da je grad pogodio tornado, a društvenim mrežama kruže snimci koji pokazuju veliku materijalnu štetu.

Prema lokalnim medijima, grad je možda pogodilo više tornada. Najmanje 30 mobilnih kuća pretrpjele su direktan udar od tornada i uništene su ili oštećene.

WOW! Storm chaser @brianemfinger captured a tornado ripping across Perryton, Texas, live on FOX Weather. #txwx FOX Weather meteorologists @IanOliverWX and @MarissaTorresTV with more. pic.twitter.com/fetJ4uZmxC — FOX Weather (@foxweather) June 15, 2023

Oko 264.000 domova i preduzeća ostalo je bez struje u Teksasu, Floridi, Oklahomi i Alabami u petak rano nakon jakih oluja u tim državama, prema podacima za praćenje komunalnih usluga PoverOutage.us.

Guverner Teksasa Greg Abot odobrio je sredstva za reagovanje u vanrednim situacijama za Periton, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.

Wow! Here's the last 20seconds from the Longview, #Texas livecam just now as a #SevereThunderstorm moves through with 80MPH wind and knocks the power out! #txwx @NWSShreveport pic.twitter.com/eGQvL6hpID — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) June 16, 2023

Primljeno je više od 185 izvještaja o olujama širom SAD u četvrtak, a do sada je evidentirano sedam tornada, od kojih četiri u Oklahomi, dva u Teksasu i jedan u Mičigenu.