Snimci potvrdili da je američka policija ubila otetu tinejdžerku

Nedavno objavljeni snimak policije pokazuje kako su kalifornijski policajci upucali su i ubili nenaoružanu 15-godišnju djevojčicu čiji je nestanak prethodno prijavljen.

Potresni snimak objavljen u ponedeljak pokazuje kako Savana Grasijano polako prilazi policajcima duž autoputa 15 u Hesperiji, Kalifornija, 27. septembra 2022, dan nakon što je svjedočila da je njen otac Entoni Džon Grasijano (45) ubio njenu majku Trejsi Martinez, izvijestio je ABC7.

Nekoliko trenutaka kasnije, izbija pucnjava i Savana je oborena u unakrsnoj vatri, pokazuje policijski video snimak napravljen iz helikoptera.

"Prestani da pucaš! On je u autu! Stani! Ona je OK! On je u autu! Stani!" čuje se jedan policajac kako viče.

Snimak je objavljen nakon što su novinari to zatražili u skladu sa Zakonom o javnim evidencijama Kalifornije, prenosi B92.

Policajci iz okruga San Bernadino viđeni su kako zaustavljaju Grasijanovo vozilo neposredno prije nego što je ispalio metke na njih iz poluautomatskog oružja, rekli su zvaničnici.

Policija je pratila njegovo vozilo skoro 150 kilometara dok Grasijano nije pokušao da ga popne na nasip.

Tinejdžerka se može vidjeti kako izlazi iz vozila, dok policajac kaže preko radija: "Djevojka je napolju, djevojka je napolju. Ona je na strani suvozača."

Policajci nisu nosili kamere na uniformama u vrijeme incidenta, ali su objavljeni audio snimci jednog policajca dok je Savana izlazila iz automobila.

"Putniče, izlazi! Dođi ovamo! Dođi do mene! Dođi, dođi, dođi… hodaj, hodaj, hodaj", kaže on.

Nekoliko trenutaka kasnije, ubijaju je policajci.

Istražitelji su ranije vjerovali da je tinejdžerka bila negdje drugdje u vrijeme ubistva svoje majke i da ju je kasnije oteo njen otac.

Savanin otac je više puta upucao njenu majku i ubio je. Prije smrti, Martinez je uspjela da ga identifikuje kao napadača na njenu majku.

Kada je Trejsi ubijena, istražitelji su izdali AMBER Alert za tinejdžerku i brzo reagovali kada je jedan civil vidio oca i kćerku.

Šerif okruga San Bernardino Šenon Dikus je ranije rekao da je izgledalo kao da je tinejdžerka nosila "taktičku opremu" kada je izašla iz vozila.

Međutim, snimci iz vazduha to ne potvrđuju.

Savana je ubijena dan nakon što je svjedočila kako je njen otac ubio njenu majku Trejsi Martinez.

Jedan policajac je tokom incidenta povrijeđen gelerima, rekao je tada Dikus.

Savana je proglašena mrtvom u lokalnoj bolnici. Njen otac je proglašen mrtvim na licu mjesta.

