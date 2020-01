Snimci sa mjesta napada u kojem je ubijen jedan od najmoćnijih ljudi Irana

BAGDAD - Objavljene su fotografije i snimci uništenog vozila u kojem se nalazio iranski general Kasem Sulejmani nakon američkog vazdušnog napada.

Kako prenose strani mediji u napadu koji se desio blizu aerodroma u Bagdadu je poginulo ukupno 10 osoba.

Na fotografijama koje je objavio kabinet iračkog premijera vidi se zapaljeno vozilo uništeno projektilom, prenosi "Blic.rs".

U međuvremenu je objavljen i niz snimaka koji navodno pokazuju trenutke nakon vazdušnog napada. U napadu na aerodormu u Bagdadu, koji je odobrio predsjednik SAD Donald Tramp, poginuo je i komandant iračke milicije Abu Mahdi el Muhandis, Sulejmanijev savjetnik.

Sulejmanijeva pogibija je dramatična eskalacija "tihog rata" između Irana i SAD i njihovih saveznika, prvenstveno Izraela i Saudijske Arabije.

U međuvremenu u Iraku pojedine grupe slave ubistvo Sulejmanija, dok oni koji podržavaju Iran pozivaju na "odbranu Iraka" od SAD.

Footage of the car that #Iran's Qasem Soleimani was traveling with when attacked. pic.twitter.com/sR92uksZBc