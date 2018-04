Snimci vazdušnih udara na Siriju

DAMASK - SAD, Velika Britanija i Francuska pokrenule su vazdušne napade na ciljeve u Siriji, a na društvenim mrežama pojavili su se video snimci i fotografije iz Damaska

Pretpostavlja se da su snimci nastali tokom noći u glavnom gradu Sirije Damasku.

Pentagon je ranije saopštio da su mete Damask i dvije lokacije u blizini Homsa.

Napad u Siriji je izveden kao odgovor na navodno korišćenje hemijskog oružja u sirijskom gradu Dumi prethodne nedjelje, dok Rusi tvrde da dokaza o hemijskom napadu nema.

Sirijska državna televizija je javila da je protivvazdušna odbrana te zemlje oborila 13 raketa južno od Damaska, dok SAD navode da nemaju informacija da je neka rakate presretnuta, prenosi RT.

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s