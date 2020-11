Snimci zgrozili svijet: Azerbejdžanski vojnici uništavaju jermenska groblja

Na društvenim mrežama su se pojavili gnusni snimci koji pokazuju kako azerbejdžanski vojnici ruše jermenska groblja u oblastima nad kojima su preuzeli kontrolu.

U pozadini se čak čuje i smijeh muškarca koji snima, a sve su postavili na mrežu TikTok.

"Ovo je razlog zašto su Jermeni ponijeli i nadgrobne ploče i tijela svojih bližnjih prilikom napuštanja Karabaha", pisalo je u jednom komentaru, prenosi "Kurir.rs".

Mnogi Jermeni su ozlojeđeni i ljuti i na vladu u Jerevanu, ali i na Rusiju, koja je posredovala u potpisivanju sporazuma za koji kažu da ih je bacio na koljena.

Primjera radi, stanovnici grada Karvačara počeli su da pale svoje kuće nakon objave o predaji nekih teritorija Karabaha Azerbejdžanu.

Kako nisu željeli da ostave ništa za sobom, jedna porodica je na kamion stavila i svoju montažnu kućicu i krenula u novi život.

More footage of Azerbaijani Military destroying Armenian graves soon as they took over the Armenian territories. This is why Armenians took the tombstones and bodies of their loved ones with them. pic.twitter.com/vIgfQcNmiw