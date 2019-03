Snimljen napad na džamiju: "Osveta za napade u Evropi"

KRAJSTČURČ - Policija Novog Zelanda je uhapsila četiri osobe za koje se sumnja da su učestvovale u terorističkom napadu koji se dogodio u mjestu Krajstčurč.

Internetom se širi snimak napada koji je napravio, kako se sumnja, Australijanac Brenton Tarant.

“Veoma uznemirujući video koji traje 17 minuta je objavljen na jednom američkom forumu. Prije pucnjave čuje se kako napadač poziva gledaoce da se prijave na jedan nalog na Jutjubu”, navode svjetski mediji.

#BREAKING The Christchurch gunman filmed his mass shooting live on social media, video shows dozens wounded/deceased. NTS Sources name the shooter as Brenton Tarrant, he said "subscribe to pewdiepie" before the attack. MORE: https://t.co/BTwmoNZcyt pic.twitter.com/FWTsGocjZD