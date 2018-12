Snimljen trenutak kada je cunami "zbrisao" publiku na koncertu u Indoneziji

Stravični cunami pogodio je sinoć oko 21.30 sati po lokalnom vremenu Indoneziju. Više od 200 ljudi je mrtvo, skoro 800 povrijeđeno, a za ogromnim brojem još se traga. U moru tragičnih priča, ovo je jedna od najjezivijih.

Snimak koncerta na plaži Tanjung Lesung koji se pojavio u javnosti užasnuo je sve koji su ga vidjeli. Na njemu se vidi trenutak u kome ogroman talas pogađa rok koncert na kojem je nastupao bend Seventeen.

U jednom trenutku bend svira, a ljudi se vesele uz muziku, a u sljedećoj sekundi šarena scena postaje crna nakon što je talas cunamija zbrisao sve pred sobom, od članova benda na bini do ljudi u publici.

Nagađaju da je mogući uzrok cunamija klizište stvoreno na morskom dnu nakon erupcije vulkana Krakatau.

U agenciji ističu da će broj žrtava cunamija rasti, prenosi "Radiosarajevo.ba".

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8