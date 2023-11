Snimljena drama na letu Kamčatka-Moskva (VIDEO)

MOSKVA - ​Avion Boing 777 ruskog avioprevoznik "Aeroflota" iskusio je snažnu turbulenciju dok je u subotu, 25. novembra, na putu iz Petropavlovska Kamčatskog za Moskvu preletao sjeverni dio Urala, javlja "BNN".

Više stotina putnika koji su bili u avionu uhvatila je panika, a jedna je žena zadobila lakšu povredu glave dok se usred turbulencije pokušavala vratiti na svoje mjesto nakon boravka u toaletu.

On November 25, passengers were screaming during severe turbulence on an #Aeroflot Boeing 777-300ER flight #SU1731 en route to #Moscow from Petropavlovsk-Kamchatsky. Readovka#Russia #Boeing #B777 #aviation #AvGeek #avgeeks #flights #Travel #traveler pic.twitter.com/kIFikmIIHg