Snježna oluja na jugoistoku SAD-a, troje poginulih

KAROLINA - Jaka snježna oluja pogodila je jugoistok SAD-a te u nekim dijelovima zemlje donijela i do 60 cm snijega i velike nevolje na saobraćajnicama. Troje ljudi poginulo je u Sjevernoj Karolini, a 140.000 potrošača ostalo je bez električne energije. Škole širom Džordžije, Sjeverne i Južne Karoline i Virdžinije otkazale su nastavu, a hitne službe upozoravaju na obilan snijeg i klizave kolovoze.

Oluja je donijela obilan snijeg, koji je najviše napadao u Virdžiniji te uz granicu Virdžinije i Sjeverne Karoline, gdje je snježni pokrivač dostigao visinu od 60 cm. Nešto manje bilo ga je u području Grinseboroa, u Sjevernoj Karolini, gdje je napadao 41 cm, te Durhanu, s 36 cm, saopštila je nacionalna meteorološka služba.

Troje ljudi poginulo je u Sjevernoj i Južnoj Karolini u nesrećama povezanim s nevremenom, a četvrtina letova otkazana sa aerodroma Šarlot/Daglas. Gradonačelnica grada Grinsboro u Sjevernoj Karolini, objavila je u nedjelju vanredno stanje u svom gradu, navodeći da su vatrogasci i policija reagovali u više od 100 nesreća, dok je u ponedjeljak preko Twittera pozvala sugrađane da ne izlaze na ceste ako ne moraju.

