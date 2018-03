Snježna oluja otkazala više od 2.000 letova u Americi

Sjeveroistok SAD-a u srijedu je velikim dijelom bio pod snijegom, pa je tokom poslijepodneva otkazano više od 2.000 letova na tom području, na kojem se strahuje i od prekida električne energije za hiljade domova.

Oko 525 letova (42 odsto ukupno predviđenih) sa i na međunarodni aerodrom "JFK" je otkazano nakon podneva, 650 letova (50 odsto) sa međunarodnog aerodroma "Newark" i oko 600 (50 odsto) sa aerodroma "LaGuardia", prema podacima stranice za praćenje letova "FlightAware".

Zračne luke Bostona i Filadelfije su takođe zahvaćene i tamo je otkazano oko 20 odsto letova.

Agencija koja nadzire tri njujorška aerodroma navela je da svaki od njih ima u pripremi poljske krevete, pokrivače, pelene i mlijeko za djecu.

Između 20 i 33 centimetra snijega se očekuje u Njujorku tokom dana, a do 50 centimetara u ruralnim predjelima država Njujork, Nju Džersi i Konektikat, navodi "National Weather Service" (NWS), državna meteorološka agencija.

Državne škole i javne službe normalno rade, ali je guverner Nju Džersija Fil Marfi u utorak naveče najavio zatvaranje škola i proglasio vanredno stanje.

Nevrijeme je poremetilo i željeznički saobraćaj i nacionalna kompanija "Amtrak" je objavila da su otkazane vožnje tri voza koji povezuju Vašington i Boston. Nova oluja dolazi samo nekoliko dana nakon ogromne oluje koja je na istom području odnijela najmanje pet života.

Heavy #snow on the @PA_Turnpike has led to restrictions Philly to Harrisburg & NE Extension. (No empty big rigs/rec vehicles/motorcycles) 6" and counting here in Exton, PA. Worst travel until ~3-4 PM. @PATurnpikeAlert pic.twitter.com/9Pgwo5Vy5w