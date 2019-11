Snježna oluja u Francuskoj, bez struje 145.000 ljudi

​PARIZ - Oko 145.000 ljudi u subotu je još bilo bez struje na jugoistoku Francuske, a zbog obilnih snježnih padavina, saopštila je kompanija koja upravlja prenosnom mrežom.

Nestankom struje pogođeni su okruzi Drom, Izere, Ron, Loar i Ardeš, kaže se u saopštenju i dodaje da timovi tehničara rade na obnovi snabdjevanja strujom.

Kako se navodi, oluje su u četvrtak uveče pogodile istočnu i centralnu Francusku i jedno vrijeme više od 330.000 domova je bilo bez električne energije.

U četvrtak uveče u departmanu Izere poginuo je 63-godišnji muškarac kada je na njega palo drvo dok je s kolovoza pokušavao da ukloniti drugo palo drvo, prenosi Hina.

VIDEO: Heavy snowfall in southeast France has deprived 300,000 households of electricity, mainly in the departments of Drôme, Ardèche, Isère and Rhône. The depth of snow in #SaintEtienne reached 15 cm. pic.twitter.com/4db5H92Ljo