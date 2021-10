Snouden: Na jedan sjajan dan, svijet postaje zdravije mjesto

Bivši radnik CIA Edvard Snouden koji je 2013. godine u javnost pustio informacije obavještajaca oglasio se povodom pada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Snouden je prekid rada Facebooka, WhatsAppa i Instagrama dočekao s oduševljenjem.

"Facebook, WhatsApp i Instagram u isto vrijeme padaju. Čini se da je lako razumljiv i popularan primjer zašto razbijanje određenog monopola na barem tri dijela možda nije loša ideja", napisao je Snouden na Twitteru.

Na Twitteru je napisao i da su Facebook i Instagram misteriozno isključeni.

"Na jedan sjajan dan, svijet postaje zdravije mjesto", rekao je Snouden.

Facebook, WhatsApp, and Instagram all going down at the same time sure seems like an easily-understandable and publicly-popular example of why breaking up a certain monopoly into at least three pieces might not be a bad idea. Somebody should tell Elizabeth Warren.