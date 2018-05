Snouden: Tramp najviše voli Putina

MOSKVA - Obraćajući se putem video linka iz Moskve, uzbunjivač i bivši saradnik NSA Edvard Snouden poručio je da predsjednik SAD Donald Tramp nikoga na svijetu ne voli više od ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Jasno je, kako piše "Huffington post", da je Tramp veliki Putinov obožavatelj, a Snouden smatra da Amerikanci ne bi trebalo računaju da će specijalni izaslanik za istragu o mogućem ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine Robert Maler "raskrinkati" Trampa za saradnju sa Kremljom.

"Ne postoji niko na svijetu koga Tramp voli više od ruskog predsjednika. Mislim da ljudi previše traže kada se nadaju da će Malerova istraga otkriti nešto o Trampu", rekao je Snouden, dodajući da svijet tako ne funkcioniše i da život nije toliko jednostavan, prenosi "Huffington post".

Snouden takođe smatra da Tramp nije tip osobe koju bi Putin mogao da iskoristi.

"Da budem iskren, svako ko je čuo Trampa kako priča tri minuta zna da je on ruševina. Lik ne može da se sjeti šta je htio da kaže na kraju rečenice", priča Snouden.

Međutim, kako kaže, to ne znači da Tramp nije želio da sarađuje i da uradi bilo šta kako bi stekao prednost.

"Vjerujem da svijet može da bude bolji. Vjerujem da bi sve trebalo da bude bolji. To se neće desiti ako ga mi ne učinimo takvim. To zahtijeva rizik. To zahtijeva mnogo rada. Na kraju, to će možda zahtijevati i žrtvu", rekao je Snouden.

Smatra da ako se vremena mijenjaju na gore, mogu da se mijenjaju na bolje ukoliko se više dobrih ljudi organizuje.

"Ako smo spremni da povučemo linije koje nećemo dozvoliti ljudima da pređu sem ako nas pomjere, klatno će se zanjihati", kaže Snouden.