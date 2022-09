Snouden odgovorio Putinu povodom državljanstva

MOSKVA - ​Bivši saradnik Agencije za nacionalnu sigurnost Amerike, Edvard Snouden, koji je pobjegao iz SAD-a 2013. nakon što je odao povjerljive podatke o programima nadzora američke vlade, odgovorio je u ponedjeljak na svoje novododijeljeno rusko državljanstvo, koje je dobio kao rezultat dekreta ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Snouden, optužen za špijunažu u SAD-u, već gotovo deceniju živi u izgnanstvu u Moskvi kako bi izbjegao kazneni progon, a sada mu se pridružuju njegova supruga Lindsi Mils i njihovo dvoje djece.

"Nakon godina odvojenosti od naših roditelja, moja žena i ja nemamo želju biti odvojeni od naših SINOVA. Nakon dvije godine čekanja i gotovo deset godina progonstva, malo stabilnosti učiniće razliku za moju familiju. Molim za privatnost za njih - i za sve nas", napisao je Snouden na Twitteru.

BREAKING NEWS | Moscow Vladimir Putin grants US Edward Snowden Russian citizenship per decree Snowden flea to Russia after US State Security charged him with espionage for revealing classified Intelligence information He flew to Asia, and re-routed to Russia for his safety pic.twitter.com/feettrdmMs