Snouden zatražio rusko državljanstvo

Bivši američki obavještajac Edvard Snouden donio je odluku da zatraži dvojno američko-rusko državljanstvo.

"Nakon više godina odvojenosti od naših roditelja ja i supruga nemamo nikakvu želju da se odvojimo od sina. Zato u eri pandemije i zatvaranja granica podnosimo zahtjev za dvojno američko-rusko državljanstvo“, napisao je Snouden na svojoj stranici na Twitteru.

Snouden je naglasio da će on i supruga ostati Amerikanci i da će sina vaspitavati u duhu američkih vrijednosti, to se posebno odnosi na slobodu govora. On je dodao da sa nestrpljenjem čeka dan kada će se moći vratiti u SAD i pridružiti porodici.

Ranije je bilo saopšteno da će Snouden, koji je dobio rješenje o stalnom boravku u Rusiji, uskoro postati otac i dijete će imati rusko državljanstvo.

Snouden je 2013. godine javno objavio informacije o metodama elektronskog nadzora američkih obavještajnih službi, uključujući ilegalno prisluškivanje stranih lidera. Bježeći od progona američkih vlasti, poslao je zahtjev za azil vlastima nekoliko zemalja, uključujući i Rusiju. U Rusiji je 1. avgusta 2014. godine dobio privremeni boravak.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e