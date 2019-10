Socijademokratska partija Njemačke pred raspadom?

BERLIN - Socijaldemokratska opcija u više evropskih zemalja je u krizi, zbog čega istraživač javnog mnijenja Manfred Gilner, iz njemačke agencije "Forsa", prognozira negativan razvoj te političke struje u budućnosti.

Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Austriji Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) ostvarila je najgori rezultat u svojoj istoriji. Prema Gilnerovim riječima, katastrofalna je sudbina Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD).

"SPD se nalazi u procesu raspadanja. Novi predsjednik neće ništa promijeniti", rekao je šef agencije "Forsa" njemačkom listu "Noje Osnabriker cajtung".

Gilner prebacuje socijaldemokratama da su izgubile politički centar i da su previše otišli ulijevo.

Šef "Forsa", koji je već 55 godina član SPD, i koji je prijatelj nekadašnjeg lidera te stranke Gerharda Šredera, podsjetio je da je od 1998. stranka izgubila čak 13 miliona birača, a da ne napreduje u pronalaženju uzroka.

"SPD treba da razmisli kako je do toga došlo, a to ne čini time što ide stalno ulijevo", smatra on.

Lider socijaldemokratske omladine Njemačke (Jusos) Kevin Kinert ističe da je za krizu kriva sama evropska socijaldemokratija. Kaže da je socijaldemokratija napustila svoj raniji put i čak dovela u pitanje vrijednosti za koje se zalagala.