Šojgu: Rusija modernizuje nuklearnu trijadu

MOSKVA - Ministarstvo odbrane Rusije će prilagoditi svoje planove rada s obzirom na promjene u vojno-političkoj situaciji u svijetu, saopštio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu na sastanku u Ministarstvu.

On je naglasio da važan aspekt rada Ministarstva 2018. godine treba da ostane međunarodna vojna saradnja.

Udio savremenog naoružanja u nuklearnoj trijadi Rusije do 2021. godine treba da poraste do najmanje 90 odsto, izjavio je on.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je krajem 2017. godine izjavio da je ovaj pokazatelj dostigao 79 odsto.

Ruski ministar je dodao da je potrebno značajno povećati mobilnost trupa u dijelu logistike, prebacivanja i snabdijevanja, nastaviti sa povećavanjem potencijala snaga za specijalne operacije i povećati borbene sposobnosti vazduhoplovnih snaga.

