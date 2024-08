Šokantan snimak ukrajinskih vojnika, tenkom probijali rusku granicu (VIDEO)

Ukrajinske snage ofanzivom su iznenadile Rusiju i napale su Kursku oblast. Zelenski je u srijedu javio kako dobro napreduju i da su ušli gotovo kilometar u to područje i pritom zarobili najmanje 100 ruskih vojnika.

Na društvenim mrežama proširio se snimak koji prikazuje trenutak u kojem se ukrajinski vojnici oklopnim vozilom Kozak 2 zaletavaju u barikadu na granici s Rusijom.

Daily Mail javlja kako je riječ o kontrolnoj tački Kolotilovka u ruskoj oblasti Belgorod.

Vozilo je svim snagom udarilo u protivtenkovske prepreke, nakon čega su ga napali dronovi. Rusi su tu akciju na društvenim mrežama prozvali ‘samoubilačkom misijom‘. Neki vojnici čudesno su se uspjeli spasiti i pobjeći, prenosi 24sata.hr. Suicidal attempt by the Ukrainian Armed Forces to break through to the Belgorod region ended in complete failure. The armored vehicle "Kozak-2" with Ukrainian paratroopers tried to ram the checkpoint "Kolotilovka" but was stopped by powerful obstacles "dragon's teeth"…

