Šolaja: Jednostranim potezom Tramp digao ruke od kompromisa s Iranom

BANJALUKA - "Ovo je sada očigledno jedna situacija koja prelazi u fazu eskalacije. Iran će vjerovatno nastojati da bude uzdržan jer mu ne odgovara neki veći sukob, ali nakon ovog napada jako je teško biti suzdržan", rekao je za "Nezavisne profesor na banjalučkom Fakultetu političkih nauka Miloš Šolaja, komentarišući napad američkih snaga u kojem je u Bagdadu ubijen uticajni iranski general Kesema Sulejmanija.

On smatra da će Iran vjerovatno imati "odgovor na nekom drugom mjestu", ali da onda "dolazimo u situaciju da počinje jedan otoreni konflikt".

Dodaje da bi to mogao da bude veliki udarac za međunarodni poredak i međunarodnu zajednicu u cjelini koja je, kaže, uložila jako mnogo u Iran i nuklearni sporazum.

"Taj nuklearni sporazum ima jako mnogo aktera kojima je mnogo stalo da se održi ionako krhki mir. Iran je bolna tačka Amerike, a naravno i Amerika i njena politika su bolna tačka Irana. Nađen je neki kompromis oko tog sporazuma ali je Tramp svojim jednostranim potezom digao ruke od svega toga", rekao je Šolaja za "Nezavisne" i dodao:

"Sad je pitanje, nakon ovoga, da li postoji mogućnost da se kriza mirno dovede do kraja".

Šolaja smatra da potezi ostalih svjetskih sila na smirivanju situacije zavise od mnogih mehanizama.

"Onaj koje bio najistureniji u tom dijelu mirovnih inicijativa to su Ujedinjene nacije. Trebalo bi sada vidjeti kakav je raspored snaga u svijetu, dakle da li Rusija, Kina i drugi u Savjetu bezbjednosti imaju dovoljno spriječe dalju eskalaciju sukoba i da pokušaju da se ovo na neki način riješi, odnosno da se ne ide u dalju eskalaciju oružanih konflikata, nego da se pokuša kroz mehanizme mirnog rješavanja doći do nekog balansa. Ti konflikti mogu biti različiti, od otvorenog rata pa do terorističkih napada", rekao je Šolaja.