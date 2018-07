Solberg: Članstvo Srbije u EU dobro za cijelu Evropu

BEOGRAD - Norveška podržava članstvo Srbije u EU, jer je to dobro za Srbiju, ali i za celu Evropu i jer će to ojačati stabilnost u jugoistočnoj Evropi, rekla je danas norveška premijerka Erna Solberg.

"Norveška podržava članstvo Srbije u EU, pre svega jer to Srbija želi i jer će to biti dobro za Srbiju, ali i zato što će biti dobro za Evropu u cjelini, kao i za Norvešku, iako nije članica EU. To će ojačati stabilnost u jugoistočnoj Evropi", rekla je Solberg na Fakultetu političkih nauka, gdje je govorila o snažnom prijateljstvu dve zemlje i o norveškoj politici prema EU.

Ona je dodala da je Srbija važan partner Norveške u njenim naporima da promoviše ujedinjenu Evropu, jer je Zapadni Balkan koji napreduje u razvoju demokratije i vladavine prava i koji je bliže povezan sa Evropskom unijom, dobar za cijelu Evropu.

Solberg je naglasila da će Norveška nastaviti da pruža i povećava podršku Srbiji i drugim zemljama u regionu kako bi im pomogla u procesu reformi i na putu ka EU.

Istovremeno, premijerka je ukazala da će bliža saradnja zemalja Zapadnog Balkana biti od koristi regionu i celoj Evropi zbog čega, dodala je, Norveška podržava formiranje regionalne ekonomske oblasti.

Ona je naglasila da njena zemlja ima koristi od evropskih integracija zbog čega je, kako je rekla, moralna dužnost Norveške i njen interes da pruži svoj doprinos integraciji cele Evrope, uključujucjući region Zapadnog Balkana.

"Nestabilnost i sukobi u jednom uglu Evrope, uticaće na ceo kontinent. Saradnja je stvar solidarnosti među zemljama, ali i stvar nacionalnog interesa. Više od 60 godina, saradnja je podsticala bezbjednost i prosperitet u većini idjelova Evrope. Istovremeno, kao što i sami znate, Evropa je iskusila ratove i sukobe u ovom regionu, kao i u Gruziji i Ukrajini", rekla je Solberg.

Iako Norveška nije član EU, navela je Solberg, ne znači da je autsajder u Evropi.

"Za nas je važno da imamo bliske odnose sa EU, iako ne sjedimo za stolom gde se donose odluke. Blisko sarađujemo sa EU u većini oblasti i dio smo šireg procesa proširenja EU i mnogo investiramo u uspeh našeg kontinenta", rekla je Solberg.

Prema njenim riječima, saradnja Norveške i EU zasniva se na velikom broju sporazuma, ali i zajedničkim interesima i vrijednostima, kao što su vladavina prava, demokratija, osnove na kojima uspostavljena EU i vere da ljudi treba da donose odluke.

"Nezavisno od toga da li smo izvan ili unutar EU, u našem je interesu da doprinesemo bezbjednoj, slobodnoj i ekonomski snažnoj Evropi. Želimo da vidimo Evropu gde pojedinačne zemlje preuzimaju zajedničku odgovornost za rješavanje zajedničkih izazova", rekla je Solberg.

Kako je navela, sigurna EU je ona koja može da se odbrani i od unutrašnjih i spoljašnjih prijetnji.

"Tako da moramo da slomimo ambicije koje mogu da dovedu do sukoba i nestabilnosti. Norveška zato blisko sarađuje sa EU u spoljnoj i bezbjednosnoj politici", poručila je premijerka.

Norveška premijerka dodala je da je u Beograd došla kako bi nastavila saradnju sa srpskom vladom i istakla podršku reformama u Srbiji kako bi se osigurao ulazak naše zemlje u EU, ukoliko narod to bude želio.

Navela je i da je ranije danas imala dobar sastanak sa srpskom premijerkom Anom Brnabić primetivši da su Brnabić "ispitivali predstavnici civilnog društva", na šta je ona imala "dobre odgovore".

Solberg je rekla da vjeruje u demokratije gdje civilno društvo ima jak glas i gdje su političari podložni ispitivanju.