Šolc: Dijalog sa Putinom potreban i ja sam spreman da ga nastavim

Njemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da je dijalog sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom potreban i da će ga on nastaviti.

"Danas, u ovoj situaciji, potrebno je razgovarati s njim iznova i iznova. Radio sam to u prošlosti i činiću to ponovo u budućnosti. Ali za razgovore između Ukrajine i Rusije potreban je odlučan korak ruske strane, a to znači povlačenje trupa. Za to Vladimir Putin očigledno još nije spreman", rekao je on u intervjuu za nemački list "Hajlbroner štime".

Njemački kancelar je rekao da je Putin planirao da ostvari svoje ciljeve u Ukrajini u roku od dvije nedjelje, a to nije uspjelo.

"Ukrajina je takođe povratila mnogo teritorije. Rusija mora biti primorana da odstupi", rekao je Šolc, prenosi Tanjug.

Na pitanje da li rat u Izraelu stavlja agresiju Rusije u drugi plan i koliko dugo će Njemačka nastaviti da isporučuje oružje Ukrajini, Šolc je rekao da će to činiti koliko bude bilo potrebno.

"Napad Rusije na Ukrajinu je povratak imperijalizma u Evropu. Zato je ovo prekretnica i isporuke naoružanja su na dnevnom redu koliko god je potrebno", istakao je Šolc.

