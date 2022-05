Šolc: Makronov prijedlog se ne odnosi na zapadni Balkan

BERLIN - Zapadni Balkan treba ući u EU, a prijedlog Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, o posebnoj političkoj zajednici EU i evropskih zemalja koje nisu u EU odnosi se na ostale partnere, rekao je Olaf Šolc, njemački kancelar na pres-konferenciji u Berlinu.

"Od strateške je važnosti za Evropu da ubrzano dođemo do konkretnog dogovora da podržimo svih šest zemalja zapadnog Balkana i potvrdimo njihovo približavanje EU. Evropa mora održati svoja obećanja. Zato moramo dinamizirati pretpristupne pregovore i pronaći rješenja koja će otkloniti prepreke. To je pitanje kredibiliteta i strateškog razuma. Nove forme partnerstva za ostale su moguće, i o tome smo razgovarali s Emanuelom Makronom. Važno je da svi budemo zajedno u evropskoj porodici", zaključio je Šolc.

Šolc je na pitanje da li će Ukrajina dobiti članstvo u EU, rekao da se podrazumijeva da je Ukrajina dio evropske porodice, ali da je sada na redu zapadni Balkan.

"Sada imamo konkretan proces pred nama a to je članstvo za zemlje koje već toliko dugo rade na tome, a to su zemlje zapadnog Balkana. To je ispravno i sa strateškog i sa političkog i sa moralnog stanovišta. Jer mnoge od tih zemalja su dugo radile na tome da dođu do ovog. Zbog toga ove zemlje imaju prioritet", rekao je Šolc.