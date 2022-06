Šolc: Otvoriti put Ukrajini u EU, zapadnom Balkanu ispuniti obećanja

KIJEV - Njemačka će se na narednom Evropskom savjetu na kojem će se odlučivati o proširenju zalagati za kandidatski status Ukrajine i Moldavije i za ispunjenje obećanja prema zapadnom Balkanu, rekao je Olaf Šolc, njemački kancelar nakon susreta s Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Ukrajine.

Šolc, Emanuel Makron, predsjednik Francuske, Mario Dragi, premijer Italije i Klaus Johanis, predsjednik Rumunije, došli su u posjetu Kijevu, kako bi Ukrajini pružili podršku.

"Njemačka će biti za pozitivnu odluku u korist Ukrajine, a to se odnosi i na Republiku Moldaviju. A pitanje je evropskog kredibiliteta da prema državama zapadnog Balkana, koji se već godinama nalaze na ovom putu, da konačno ispunimo naša obećanja. Sada i to konkretno. Za pristup EU postoje jasni kriterijumi koje moraju ispuniti svi kandidati. To važi za Pravnu stečevinu EU, koja je zajednički usvojena, a odnosi se na demokratiju i pravnu državu jer su demokratija i pravna država ono što nas zajedno drži u EU", rekao je Šolc.

I Makron je istakao da se zalaže za kandidatski status Ukrajini, ali i da se uzme u obzir stanje na zapadnom Balkanu.

Dragi je rekao da pitanje pristupanja Ukrajine u EU zahtjeva da se ponovo razmisli o zemljama zapadnog Balkanua za koje je rekao da se već mnogo godina nalaze na listi čekanja.

"Svi se oni nadaju i teže da budu članice EU. Mi sad moramo da povedemo ozbiljne razgovore i ozbiljno razmislimo o tome i razgovori o njihovoj budućnosti će se razlikovati od dosadašnjih procesa", rekao je Dragi.

Evropski lideri će na samitu 22. i 23. juna odlučiti o kandidatskom statusu ovih zemalja, kao i šta će biti s nastavkom proširenja u vezi s zapadnim Balkanom.