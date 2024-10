Šolcova partija ostala bez političkog stratega

​BERLIN - Kevin Kinert, generalni sekretar njemačkih socijaldemokrata, partijski zvaničnik odgovoran za svakodnevnu političku strategiju, podnio je ostavku.

Visoki zvaničnik iz stranke njemačkog kancelara Olafa Šolca najavio je svoju ostavku, navodeći zdravstvene probleme, godinu dana prije izbora na kojima će se socijaldemokrate suočiti sa teškom borbom za ostanak na vlasti, prenosi B92.

Samo najuži krug je bio upućen, dok je za najveći dio socijaldemokrata ostavka Kinerta, generalnog sekretara partije od 2021. godine, bila iznenađenje.

Najavio je takođe da se neće kandidovati za Bundestag na izborima 2025.

U pismu članovima partije ovaj tridesetpetogodišnji političar iz Berlina obrazložio je svoj korak zdravstvenim stanjem.

U pismu članovima stranke objavljenom na Instagramu Kinert je naveo da je nedavno rekao da svi u stranci "moraju nadmašiti sebe" u kampanji za sljedeće izbore, zakazane za septembar 2025.

"Ja sam sebe trenutno ne mogu da nadmašim, jer, nažalost, nisam zdrav. U doglednoj budućnosti, potrebna mi je energija koja je neophodna da ponovo ozdravim", napisao je on, ne iznoseći detalje.

Šolc je doveo stranku do pobjede na nacionalnim izborima 2021, ali njeni rezultati u anketama su od tada naglo pali, pošto je koalicija sa ekolozima Zelenima i slobodnim demokratama obilježena stalnim sukobima, a država se nalazi u recesiji već drugu godinu zaredom.

Kinert je rekao da je obavijestio lidere stranke Saskiju Esken i Larsa Klingbejla da se povlači, prenosi Deutsche Welle.

Kinert nije rekao o kojoj se bolesti radi. Ali on je mjesecima bio pod političkim pritiskom. Prema anketama, socijaldemokrate imaju samo 16 odsto podrške. Na pokrajinskim izborima u Tiringiji i Saksoniji socijaldemokrate su imale istorijski loše rezultate.

Strahovali su čak neko vrijeme da neće preći cenzus. Stranci je samo u Brandenburgu uspjelo da značajno popravi rezultat.

Kinertov odlazak je druga značajna kadrovska promjena u vladajućim strankama posljednjih nedjelja.

Predsjedavajući Zelenih Rikarda Lang i Omid Nuripur su poslije pokrajinskih izbora u Brandenburgu podnijeli ostavke i od tada je Kinert više puta bio suočen sa pitanjem da li će i on preuzeti odgovornost za loše rezultate izbora.

On je odgovarao da i on sebi postavlja to pitanje i da je spreman da podnese ostavku, ako bi to pomoglo socijaldemokratama.

Socijaldemokrate su završile iza konzervativnog opozicionog bloka krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku na izborima za Evropski parlament u junu.

U jednom intervjuu je nedavno ukazao na to da su partijski predsjednici Lars Klingbajl i Saskija Esken, zajedno sa njim, "uigran tim" koji "radi usklađeno i donosi zajedničke odluke".

Kinert je Klingbajla i Eskenovu informisao o svojoj odluci još prije nekoliko dana. Oboje su bili neprijatno iznenađeni, ali su bili i puni razumijevanja i poštovanja prema kolegi. Klingbajl je u Berlinu rekao da zna da Kinertu odluka nije lako pala, ali da je to ispravan korak.

Klingbajl je istakao da je Kinert bitno doprinio stabilnosti partije, a Eskenova ga je nazvala "važnim stubom socijaldemokratske partije" i dodala da je njen put do vrha partije bio prožet bliskom saradnjom s njim.

Kinert je 2017. postao predsjednik socijaldemokratskog podmlatka koji je podržao Eskenovu u kandidaturi za partijsko liderstvo.

Kinert je 2019. podržao Eskenovu u partijskom nadmetanju protiv Šolca. Prije toga je učinio sve da izbjegne još jednu "veliku koaliciju" socijaldemokrata sa demohrišćanima.

Partijski organi dogovorili su se da Kinertov nasljednik bude Matijas Mirš (55), poslanik socijaldemokrata u Bundestagu i zamjenik šefa poslaničkog kluba koji pripada lijevom krilu partije kao i Kinert.

Pred novim generalnim sekretarom stoje veliki izazovi. Generalni sekretar je neka vrsta menadžera partije. Mora da bude verziran u svim političkim tematskim poljima i da zastupa partiju u javnosti. Ali istovremeno ima i organizacione zadatke, vodi partijsku centralu, organizuje partijske kongrese i predizborne kampanje.

Do izbora 2025. nije ostalo mnogo vremena, a socijaldemokrate već dugo u anketama imaju malu podršku. Opozicioni demohrišćani su trenutno skoro dva puta jači. Pored svega ovoga, koalicija koju čine socijaldemokrate, Zeleni i liberali doživljava turbulentan period.

Analitičari ne isključuju mogućnost da se koalicija raskine zbog svađe oko budžeta ili penzione politike i da dođe do prijevremenih izbora.

Ako se tako nešto desi, socijaldemokrate će imati malo vremena da organizuju predizbornu kampanju i nadoknade zaostatak.

Moguće je da će se sada u strategiju predizborne kampanje više uključiti Klingbajl. On je bio Kinertov prethodnik na mjestu generalnog sekretara i organizovao je predizbornu kampanju koja je Šolcu donijela mjesto kancelara.

