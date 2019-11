Soroš otkrio ko mu je "smrtni neprijatelj"

Džordž Soroš je filantrop milijarder, bivši trgovac valutama, prvak liberala i - u određenim krugovima - baba roga. Čini se da mu je ova posljednja etiketa počasna značka, piše "Njujork tajms".

"Vrlo sam ponosan na svoje neprijatelje. To je savršeno reći diktatoru ili potencijalnom diktatoru ako me identifikujete kao neprijatelja", rekao je on.

Popis ljudi koji Sorosa smatraju neprijateljem uključuju američkog predsjednika Trampa i njegovog ličnog advokata Rudolfa Đulijanija, vladu Kine, i veliki broj teoretičara zavjere.

Njihovi prigovori gospodinu Sorosu (89), proizilaze iz njegove podrške liberalnim politikama i super PAC-ovima koji su se suprotstavili Trampu i podržavali demokratske kandidate poput Hilari Klinton.

Kao i zbog njegove Fondacije za otvoreno društvo, koja je, finansirana od njegovih milijardi, podržavala demokratiju i ljudska prava u oko 120 zemalja, često suprotstavljajući se autokratskim režimima.

Soroš je "smrtnim neprijateljem" nazvao Kinu. Smatra da je ova zemlja "najgora prijetnja otvorenom društvu".

"To bi trebalo da prepoznamo: to je drugačiji sistem. U potpunosti se suprotstavlja našem, dijametralno je suprotan od našeg", rekao je on.

Prema njemu, Sjedinjene Države trebalo bi da izvrše pritisak na kompanije poput Huavej da podstaknu Kinu na otvaranje. U suprotnom, sugerisao je, ne samo da će predsjednik Si da nastavi da zatvara Kinu, njen razvoj novih tehnologija poput vještačke inteligencije zadržati na taj način generacijama.

(Telegraf Biznis/Expres.hr)