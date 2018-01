Soroš priznao da je pogriješio oko Rusije i predviđa raspad Evropske unije

MOSKVA - Finansijski magnat Džordž Soroš priznao je da se prevario u svojoj prognozi: oligarh je predvidio da će Rusija 2017. bankrotirati. Međutim, to se nije desilo. Sada Soroš predviđa kraj Evropske unije.

"Evropska unija je organizacija koja se nalazi na ivici raspada", rekao je Soroš u intervjuu za "Fajnenšel tajms". Tajkun je istovremeno nazvao Rusiju preporođenom silom zasnovanom na nacionalizmu.

"Investitor" i "finansijer" navodi i da ruski predsjednik Vladimir Putin stalno napada njegov fond. Soroš u intervjuu ističe da ga plaši jačanje Rusije na svjetskoj sceni. Američki oligarh razmatra činjenicu da se danas sve više u međunarodnim medijima govori o Rusiji, što Rusiji i daje šansu da konsoliduje društvo na osnovu oživljavanja nacionalnog identiteta.

Novo viđenje Rusije, koju predstavlja finansijer, slaže se sa američkim konceptom nacionalne bezbjednosti, prema kojem su Rusija i Kina označene kao glavni rivali Sjedinjenih Američkih Država.

Prema novom dokumentu Bijele kuće, Moskva i Peking osporavaju hegemoniju Vašingtona. Soroš naglašava istu stvar, stavljajući akcenat na prijetnju koju obnovljena Rusija predstavlja za Evropsku uniju.

Na taj način su Soroš i američke vlasti ujedinjeni u činjenici da Rusija narušava svjetski poredak, poništava svoju "smrt" i postepeno vraća svoj raniji status velike sile.

Soroš se žali da je propušteno vrijeme za konačno rješavanje ruskog pitanja i da neće doći do kolapsa ruske ekonomije. On nije sam u procjeni budućnosti Rusije. Ranije su analitičari "Goldman Saksa" neočekivano objavili optimističnu prognozu ekonomskog rasta zemlje, kao i da je on prevazišao uzdržane prognoze ruskih vlasti.

(Sputnjik)