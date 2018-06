Sovjetski pilot oboren u Avganistanu 80-ih godina pronađen živ

Sovjetski vojni pilot, čiji je avion oboren u borbenim operacijama u Avganistanu 80-ih godina prošlog vijeka i za kog se smatralo da je nestao, pronađen je živ u toj zemlji, izjavio je rukovodilac Saveza padobranaca Rusije Valerij Vostrotin.

"On je pronađen i još je živ. To je nešto nevjerovatno. Sada nam je potrebna pomoć, ne samo finansijska, već i administrativna, pomoć društvenih organizacija, ali i diplomata", rekao je on.

Vostrotin nije želio da saopšti ime pilota rekavši da je u pitanju povjerljiva informacija.

Inače, prema zvaničnim informacijama, od 1979. do 1989. godine u Avganistanu je oboreno ukupno 125 sovjetskih borbenih aviona.

(Sputnjik)