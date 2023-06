Španci se prže na +45 u hladu

MADRID, LISABON - Ljeto samo što je kalendarski počelo, a Španija i Portugal već se bore sa ekstremno visokim temperaturama.

Već danima se nad Pirinejskim poluostrvom nalazi jezgro vrele vazdušne mase, u sklopu afričkog anticiklona i povišenog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju vedro i vrelo vrijeme. Temperature su već u subotu prešle 40°C.

Juče i danas je vrhunac visokih temperatura tokom ovog toplotnog talasa. Širom Španije temperature su juče bile od 35 do 40°C i to na nadmorskim visinama od 500 do 1.000 metara, odnosno širom visoravni od sjevera do juga.

Najvrelije je bilo u kontinentalnom dijelu južne Španije, odnosno u Andaluziji, uz temperature i do 45°C, a najvreliji grad je bio Sevilja i to sa 45°C. U Kordobi je izmjereno 44°C. Riječ je o temperaturama vazduha u hladu, koje su na suncu više za oko 15 stepeni.

Vreo talas zahvatio je i istok i jugoistok Portugala, uz temperature do 43°C, dok su u ostalim predjelima zemlje temperature niže.

Španija se posljednjih decenija sve više bori sa dugotrajnijim vrelim talasima, uz temperature na jugu zemlje i do 47°C, a vrijednosti od 40°C nerijetko se bilježe već od kraja aprila pa sve do oktobra.

U Pekingu su posljednjih dana zabilježene temperature od 40 stepeni, što je najviše od početka mjerenja u ovom periodu.

