Španija izdala novo upozorenje, stižu novi snimci poplavljenih područja (VIDEO)

BARSELONA - U Barseloni je na snazi crveno upozorenje jer su obilne padavine dovele do poplava što je između ostalog dovelo do poremećaja u radu aerodroma "El Prat" u istoimenom gradu.

Na aerodromu je primjećeno da se voda sliva kroz plafon terminala i poplavljuje pistu, što je dovelo do višestrukih otkazivanja i preusmjeravanja letova.

Društveni mediji preplavljeni su dramatičnim snimcima vode koja šiklja po terminalu dok Barselona postaje najnoviji španski grad koji su pogodile strašne padavine i poplave, piše "Mirror".

Floods have blocked the main high way to Barcelona airport. Let's add them on the Kasasiro cities list here!! pic.twitter.com/5wgVbVKf1T — Mark Kaku (@KakuMark22) November 5, 2024

Obilni pljusak, koji je počeo juče ujutru, doveo je do toga da je većina predstojećih polazaka ili otkazana ili odložena najmanje sat vremena i da su letovi preusmjereni na druge aerodrome.

Španska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, opisala je situaciju kao "ekstremnu opasnost zbog jake kiše" i izdala oštro upozorenje: "Ne putujte osim ako nije neophodno".

video emerges of an IBERIA Airbus A320 commercial jet taxiing through floodwaters in Barcelona Airport El Prat de Llobregat #Barcelona #Flood #NEWS pic.twitter.com/maapUnLlfG — The Global Press (@TheGlobalPress_) November 4, 2024

Dodali su da bi uslovi mogli da se pogoršaju kako dan bude odmicao, a očekuje se više padavina širom regiona.

U međuvremenu, operater aerodroma u Barseloni, osnovao je krizni komitet za upravljanje ovim poremećajem izazvani vremenskim neprilikama, prenosi "Telegraf".

Barcelona on RED ALERT: Flooding Cancels Flights Amid “Extreme Danger” Warnings! Catalonia braces for “continuous, torrential” rain across the Barcelona area just days after deadly flash floods in Valencia. Residents urged to stay put and avoid rivers and flood-prone areas.… pic.twitter.com/AvggT2oXBw — Agentis GeoP (@AgentisGeop) November 4, 2024

