Španija počinje s vakcinacijom

MADRID - Španski ministar zdravlja Salvador Ilja izjavio je danas da se očekuje da će vakcinacija protiv korona virusa u toj zemlji početi do 4. ili 5 januara naredne godine, ukoliko Evropska agencija za lijekove 29. decembra da "zeleno svjetlo" za upotrebu vakcine.

Španski koordinator za hitne zdravstvene slučajeve Ferdnando Simon je, obraćajući se na odvojenom događaju, rekao da bi vakcina mogla da bude dostupna čak i ranije, ako bude ranije odobrena.

On je, obraćajući se na konferenciji za novinare, rekao da će uskoro početi vakcinacija građana i izrazio nadu da će se to dogoditi do kraja godine.

Kako navodi Rojters, špansko Ministarstvo zdravlja planira da prvo vakciniše starije osobe i zaposlene u staračkim domovima, a potom zdravstvene radnike i druge ranjive grupe ljudi.

Evropska agencija za lijekove dobila je 1. decembra podatke ispitivanja vakcine koje su sprovele kompanije Fajzer i Bajontek i poručila da će donijeti odluku o mogućem uslovnom odobrenju njihove vakcine najkasnije do 29. decembra.