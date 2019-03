Španska policija razbila bandu trgovaca ljudima

​MADRID - Španska policija saopštila je da je uhapsila 17 članova navodne mreže trgovaca ljudima zbog prijetnji marokanskim migrantima koji su tražili povrat novca nakon što je njihov pokušaj da pređu u Evropu morskim putem propao.

Nacionalna policija navodi da je razbila ćeliju krijumčara ljudima koja je djelovala iz Ceute, španske enklave u sjevernoj Africi.

Trgovci ljudima naplaćivali su između 1.500 i 4.000 evra za prebacivanje marokanskih migranata preko Gibraltarskog moreuza u gumenim čamcima velike brzine. Policija navodi da su plaćene ubice prijetile migrantima koji su se usudili da zatraže povrat novca nakon što trgovci ljudima nisu uspjeli da realiziraju njihovo putovanje.

Više od 5.500 migranata domoglo se španskih obala u ovoj godini a 121 je poginuo u pokušaju da to učini, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Prošle je godine rekordan broj od 57.000 ljudi stigao do Španije, a više od 800 je poginulo, prenosi Associated Press.