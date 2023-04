Špansku Asturiju pustoše požari, vlasti krive "požarne teroriste" (VIDEO)

ASTURIJA - Više od 90 šumskih požara izbilo je u petak (31. marta) u Asturiji, na sjeveru Španije. Većinu su započeli piromani, koje je čelnik regije nazvao "požarnim teroristima".

Više od 600 vatrogasaca reagovalo je na gašenje požara, a mnogi su gradovi evakuisani nakon što je policija zatvorila ceste i auto-puteve.

Nakon neuobičajno suhe zime u južnoj Evropi i porasta temperatura uzrokovanih klimatskim promjenama, španska vlada izrazila je zabrinutost da bi požari mogli ponovo buknuti ove godine.

"PALE NAŠU ASTURIJU. Imamo posla s teroristima koji ugrožavaju ljude, mjesta i gradove", naveo je Adrian Barbon (čelnik regionalne vlade) na Twitteru.

More than 100 wildfires raged in the northern Spanish region of Asturias, as record-high spring temperatures across Spain increased the fire hazard https://t.co/lIiMYDB3rv pic.twitter.com/SWzeWdDMkb