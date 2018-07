Spasena četiri dječaka iz pećine na Tajlandu, naredna faza za 10 do 20 sati

BANGKOK - Četiri dječaka izvučena su iz pećine na sjeveru Tajlanda, u okviru operacije spasavanja koja je trenutno obustavljena na deset do 20 sati.

Kako javlja BBC, obilna kiša ponovo je počela da pada iznad pećine. Na konferenciji za novinare saopšteno je da je akcija obustavljena, jer spasilačkim ekipama trebna najmanje 10 sati da se prirpeme za nastavak operacije. Akcija će se nastaviti sutra ujutru po lokalnom vremenu.

Rojters je prvobitno, pozivajući se na visoko pozicioniranog člana medicinskog spasilačkog tima, javio da je šest dječaka izašlo iz poplavljene pećine na Tajlandu, ali je potom objavio ispravku da su iz pećine izvučena četiri dječaka.

Guverner provincije Čijang Raj, Narongsak Osatanakorn, koji je nadležan za akciju spasavanja 12 dječaka i njihovog trenera, izjavio je danas da operacija teče "bolje nego što je očekivano".

Obraćajući se na konferenciji za medije nakon što su spasioci izvukli četiri dječaka iz pećine, u kojoj su bili zarobljeni više od dvije nedjelje, Narongsak je rekao da su četiri dječaka odvedena u bolnicu.

Nije poznato u kakvom se stanju oni nalaze, napominje AP.

Narongsak je naglasio da su iz pećine prvo izvučeni najzdraviji dječaci i dodao da će naredna faza operacije spasavanja početi za 10 do 20 sati.

On je naglasio da je u akciji spasavanja učestvovalo 13 stranih i pet tajlandskih ronioca, a da je svaki dječak izvučen u pratnji dva ronioca.

Neki od dječaka prebačeni su helikopterom u obližnji grad Čijang Raj, gdje su ih vozila hitne pomoći prebacila u bolnicu, ističe Rojters.

Dječaci, starosti od 11 do 16 godina, nestali su zajedno sa 25-ogodišnjim trenerom 23. juna.

Ranije danas komandant vojske, koji učestvuje u spasilačkoj misiji, rekao je da će spasavanje dječaka trajati tri do četiri dana, zavisno od vremenskih uslova.

Spasilački timovi uvježbavali su plan za izvlačenje dječaka nekoliko dana, rekao je Narongsak dodajući da su uspjeli da značajno smanje nivo vode u pećini, ali da je potrebno da brzo napreduju.

Prema ranije objavljenom planu spasavanja, predviđeno je da ronioci budu opremljeni maskama koje pokrivaju čitavo lice i nose kanistere sa kiseonikom.

Navodi se da će dva ronioca pratiti po jednog dječaka, a roniće zajedno i imaće kanap koji će služiti kao vodilja.

Latest update from #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง as of 18.00 local time pic.twitter.com/KucfZNZGus