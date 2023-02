Spasioci izvukli dječaka, bio pod ruševinama 22 časa (VIDEO)

MALATIJA - Prema posljednjim informacijama koje pristižu, u razornim zemljotresima u južnoj Turskoj i Siriji stradalo je najmanje 4.300 osoba.

Povrijeđeno je još na hiljade ljudi, a mnogi su ostali zatrpani ispod ruševina brojnih zgrada koje su se urušile usljed zemljotresa.

Traje ogromna akcija spašavanja, međutim spasiteljima potragu za preživjelim otežava hladno vrijeme.

Na društvenim mrežama se pojavljuje sve više snimaka iz Turske i Sirije. Na jednom od njih vide se ljudi koje su spasioci uspjeli izvući ispod ruševina, a među njima je bio i trogodišnji dječak.

Dječak je bio zarobljen oko 22 sata pod ruševinama zgrade u Malatiji.

Video je na Twitteru podijelio novinar TRT-a Hakan Copur, navodeći da se radi o čudu.

A miracle after 22 hours! A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake. pic.twitter.com/APRyeS38Dn