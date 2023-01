Spriječen teroristički napad bojnim otrovom u Njemačkoj, objavljene slike hapšenja

BERLIN - Njemačka policija uhapsila je 32-godišnjeg državljanina Irana, osumnjičenog da je nabavio otrove cijanid i ricin kako bi izvršio islamistički motivisan napad, saopštile su danas vlasti na zapadu Njemačke.

Sumnjiče ga da je pripremao teško djelo nasilja kojim bi bila ugrožena država nabavkom cijanida i ricina kako bi izvršio islamski motivisan napad, navodi se u saopštenju.

Njemački mediji objavili su slike osumnjičenog Iranca kojega su specijalci samo u hlačama izveli iz stana punog smrtonosnih supstanci.

Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag (08.01.) in #Castrop-Rauxel. #Spezialeinheiten mit Schutzanzügen haben einen Islamistischen #Terroranschlag vereitelt. Zwei Männer konnten hierbei festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. ➡️ https://t.co/WrFgvw8mFi pic.twitter.com/rqeixNEs0a