Spriječen teroristički napad u Rusiji (FOTO)

​SAMARA - Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je danas da je spriječen teroristički napad na objekat vojno-industrijskog kompleksa u Samari, na jugozapadu Rusije, a koji je planirao lokalni stanovnik.

Prema navodima Uprave FSB Rusije za Samarsku oblast, sredinom 2023. godine stanovnik Samare stupio je u prepisku sa "članom proukrajinske terorističke organizacije i pristao da izvrši sabotažu i teroristički akt u gradu", prenosi "RIA Novosti".

FSB dodaje da je osumnjičeni, u cilju sprovođenja tog plana, odabrao mjesta zločina, izvršio njihovu inspekciju, a takođe je sastavljao zapaljiva sredstva domaće izrade.

Protiv uhapšenog je pokrenut krivični postupak, prenosi "b92".

A prevented terrorist attack in Russia's #Samara was planned by a local who entered into correspondence with a pro-Ukrainian terrorist organization - #FSB The man was planning an attack on a defence-industrial complex facility. For this purpose, he was engaged in assembling… pic.twitter.com/Kikk1p52OV