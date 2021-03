Sputnjik V druga najpopularnija vakcina na svijetu

MOSKVA - Ruska vakcina protiv virusa korona Sputnjik V zauzima drugo mjesto u svijetu po odobrenjima za upotrebu od strane nacionalnih regulatora, navedeno je danas na Twitter nalogu Sputnjik V.

Sputnik V je sada druga najpopularnija vakcina protiv kovid-19 na svijetu u pogledu regulatornih odobrenja, navodi se u tvitu, prenio je TASS.

Na vrhu liste je vakcina AstraZeneke, dok se Pfizerova vakcina nalazi na trećem mjestu poslije Sputnjik V.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8