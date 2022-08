"Srbi preuzeli tržište kokaina u Austriji"

BEČ - Kriminalne grupe sa zapadnog Balkana, prije svega Srbi, preuzeli su prevlast nad tržištem kokaina u Austriji, tvrdi Danijel Lihteneger, šef Kancelarije za borbu protiv narkotika Savezne kriminalističke službe Austrije.

Lihteneger je, za austrijski javni servis ORF, rekao da se prodaja kokaina preselila na internet, to jest darknet, mesindžer servise i društvene mreže, piše Tanjug.

"Ono što se može pročitati, crno na bijelo pokazuje potencijal kriminalnih grupa, koje ne prezaju ni od čega", istakao je on.

Naglašava da se promijenilo i to da više kriminalne grupe iz Afrike ne drže prevlast nad trgovinom kokaina, već grupe sa zapadnog Balkana.

"Prije svega, Srbi su prvi", tvrdi brigadir austrijske policije.

Istakao je da su te grupe veoma organizovane i postavljene kao jedno uspješno preduzeće.

ORF ukazuje da kolumbijanski farmeri proizvode više kokaina nego u doba Pabla Eskobara i da preko evropskih luka bivaju zaplijenjene nove rekordne količine. Čak i u Austriji se broj uživalaca kokaina u kratkom roku udvostručio.

ORF je, u razgovoru s farmerima, saznao da imaju četiri puta godišnje rod, koji prerađuju u zelenosivu koka pastu i prodaju gerilcima FARCa. U gradskim laboratorijama se ta pasta prerađuje u bijeli prah.

Farmer za svoj proizvod dobije novac dovoljan da prehrani svoju porodicu, kako navode, dovoljno da prežive.

Od prodaje bijelog praha profitiraju prije svega kriminalni karteli, koji ubiraju iznose u milijardama.

Ti karteli povezani su sa državom, kako je napisao Roberto Saviano u svojoj knjizi "Zero, zero, zero. Kako kokain vlada svijetom".

"U zemlji u kojoj je trgovina narkoticima najunosnija privredna grana, najmoćniji bos te grane vrijedi više od ministra", ističe Saviano.

Prema Europolu, u Kolumbiji se proizvodi godišnje 2.000 tona kokaina.

Prema izvještajima, više od 60 odsto kokaina dolazi iz Južne Amerike, a od toga 40 odsto iz Kolumbije, što pokazuje da je ta zemlja najveći proizvođač. Većina kokaina brodovima dolazi u Evropu, i to preko velikih luka kakve su Antverpen ili Roterdam.

I pored pandemije je 2020. oko 215 tona kokaina zaplijenjeno u tim lukama, a 2021. bilo je 240 tona.

"Policija kaže uvijek da se radi samo o 10 odsto kokaina namijenjenog evropskom tržištu koje se zaplijeni", ukazao je Saviano.

Belgijska carinica Florans Anželiki kaže da je kokain najveći problem u Antverpenu. I nizozemski novinar Teun Voeten tvrdi da je Antverpen omiljen luka kriminalnih organizacija.

"Nemoguće je prekontrolisati milione kontejnera koji pristižu. Jedan kontejner sadrži voće, a jedan voće i kokain", tvrdi Voeten.

Zatim se iz luke kokain prebacuje preko kurira u zemlje destinacije i to često skriven u njihovim tijelima. Lihteneger kaže da je kod jednog kurira u tijelu pronađeno više od dva kilograma narkotika. Gram kokaina u Beču se može naći već od 50 evra. Lihteneger navodi da se narkobande bave i drugim kriminalnim djelima.

U Austriji je oko 660 pripadnika policije, što je oko dva odsto čuvara reda, specijalizovano za borbu protiv narkokriminala.

U EU ima oko 3,5 miliona uživalaca kokaina, to jest 1,2 odsto ukupnog stanovništva. To čini kokain, poslije kanabisa, drugom najčešće korištenom drogom u EU. U Austriji je broj uživalaca kokaina 2015. bio još na tri odsto, a 2021. već je šest procenata.