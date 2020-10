Srbi za Trampa na skupovima podrške u Merilendu i Viskonsinu

VAŠINGTON - Predstavnici pokreta "Srbi za Trampa 2020" iz Merilenda i Viskonsina učestvovali su u skupovima podrske kandidatima za kongres, saopšteno je iz te organizacije.

Kako navode, predsjednik SAD Donald Tramp računa da kongresmeni izbore pobjedu u novembru kako bi republikanci preuzeli Donji Dom.

"Pored na[eg primarnog cilja, a to je izbor predsjednika Trampa za drugi mandat, jako je zna;ajno da se pokret "Srbi za Trampa 2020" afirmiše i napravi jake kontakte na lokalnim nivoima, u distriktima gdje živi srpska dijaspora. To je najdirektniji način da utičemo na odluke koje se tiču naše zajednice, kako bi se one prenijele i na državni nivo", navodi prof. Dr Olga Ravasi, pokretač i predsjednica inicijative.

Dodaje da je zato važno da se timovi i predstavnici pojavljuju na lokalnim skupovima i zastupaju srpsko-američko biračko telo.

Pokret "Srbi za Trampa" u Merilendu podržava Kimberli Klacik, republikansku kandidatkinju, koja se kandiduje na poziciju preminulog demokratskog veterana u Kongresu, Elajdze Kamingsa.

Stefani Lalić Adams, predstavnica pokreta Srbi za Trampa 2020 je razgovarala sa Klacik, upoznala je sa biračkim tijelom srpske dijaspore u tom distriktu i pružila joj punu podršku u ime inicijative na predstojećim izborima.

"Kim Klacik je bila jako zainteresovana za našu kampanju, i zahvalna na podršci", navodi Lalić i dodaje da se pokret nada da će Kim pobijediti, kako bi zastupala i interese sprsko-američke zajednice.

Takođe, u saveznoj drzavi Viskonsin, jednoj od ključnih dražava za izbore, predstavnici inicijative Srbi za Trampa 2020, Miroslav Jović i Slaviša Rađen sa drugim članovima učestvovali su na Oktobarfestu, pružajući podršku Kongresmenu Brajanu Stejlu za reizbor.