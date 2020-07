Srbima u Melburnu 16.000 dolara kazne zbog kršenja kovid mjera

MELBURN - U crkvi Sv Đorđa u Saint Albansu (Melburn) kažnjeno je 10 parohijana pošto se nisu pridržavali restriktivnih mjera za suzbijanje kovida 19, pišu australijski mediji.

Policija je sačekala parohijane u zapadnom naselju Melburna te ih nakon uredno obavljene nedjeljne službe kaznila sa po 1.600 australijskih dolara kazne.

Otežavajuća okolnost je i ta sto se crkva Svetog Đorđa nalazi u Opštini Brimbenk koja trenutno u Melburnu broji najveći broj žitelja pozitivnih na kovid-19.

Trenutna trećestepena restrikcija zabranjuje okupljanje parohijana u bogomoljama do daljnjeg osim sahrane gdje može da se okupi do 10 osoba kao i vjenčanja do pet osoba.

Otac Borislav Petrović je potvrdio da su kazne uručene parohijanima i svim prisutnima i ujedno se izvinio uz obrazloženje da je bio sasvim siguran da ova restriktivna mjera dozvoljava do pet osoba u crkvenom hramu.

Jučerašnja crkvena služba posvećena Sinakisu Arhanđelu Gabrielu, s tom namjerom, da u periodu službe jedan po jedan parohijan može doći i zapaliti svijeće.

Kako piše eternitynews.com.au, otac Borislav Petroviće imao je dobru namjeru te je stoga obezbijedio osobu koja je bila pozicionirana na glavnoj kapiji ovog svetog hrama ali u jednom trenutku je ta osoba iz nepoznatih razloga napustila svoju duznost.

Ovi parohijani nisu jedini koji su u nedjelju u Melburnu kažnjeni jer se nisu pridržavali restriktivnih mjera države Viktorije.

Od 8. jula ove godine do danas na nivou države uručeno 1.690 kazni.

Policija je u Melburnu na licu mjesta samo u nedjelju izdala 152 kazne za nepridržavanje trenutnih ograničenja kretanja i okupljanja.

Od tog broja, 23 osobe kažnjene su zbog toga što nisu nosili maske na javnom mjestu.

Stoga je zbog nepridržavanja mjera lokalnog stanovništva Melburna, za samo zadnja 24 sata napunjena državna kasa za 213.000 dolara.