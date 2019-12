Srbin pretučen nasmrt u Bratislavi

BRATISLAVA - Nikola Kosanić iz okoline Sopota pretučen je nasmrt u Bratislavi kad su ga poslije rasprave u redu ispred kioska brze hrane napali momci takođe porijeklom iz Srbije.

Nikola Kosanić (22) iz okoline Sopota ubijen je u nedjelju rano ujutru u Bratislavi, kada ga je grupa momaka, koji su najvjerovatnije takođe Srbi, pretukla do smrti poslije svađe u redu za picu u jednom kiosku u centru grada.

Kako su prenijeli slovački mediji, u toku je potraga za trojicom napadača koji su Kosanića udarali u glavu dok nije umro.

"Pretpostavlja se da je riječ o muškarcima starosti između 20 i 35 godina, koji takođe govore srpski jezik. Ubistvo se desilo oko pet sati ujutru, na trgu ispred glavne pošte", prenijeli su slovački mediji.

Kako piše "Kurir", Nikola je u nedjelju uveče, prije kobnog događaja, bio u kafiću sa drugom.

"Kada su krenuli kući, svratili su u jedan kiosk gde se prodaje pica kako bi jeli. Tu su bila i neka četiri momka koja su pričala srpski jezik sa južnjačkim naglaskom. Dok su stajali u redu za hranu, ta četvorica su počela nešto da dobacuju Nikoli i njegovom drugu i da ih provociraju. Ne znamo da li je povod bio dug red za picu ili nešto drugo", ispričao je za "Kurir" jedan prijatelj ubijenog mladića.

On je dodao da Nikola nije bio svađalica i da je i ovoga puta htio da izbjegne problem.

"Iako su im oni dobacivali, Nikola i drug su se pokupili i bez reči otišli iz tog kioska, baš da ne bi došlo do tuče. Stigli su do obližnje glavne pošte, gde su čekali taksi da dođe po njih. Međutim, izgleda da su ih ti momci, njih trojica, pratili i tu su ih napali. Udarali su Nikolu u glavu dok nije pao. Ni tada se nisu zaustavili, već su ga krvnički šutirali. Pošto je Nikola u jednom trenutku prestao da se pomera, oni su se razbežali", kaže neimenovani sagovornik pomenutog portala i dodaje da su napadači tukli i Nikolinog druga, ali da je on, srećom, zadobio lakše povrede.

Slovački mediji pišu da su policija i Hitna pomoć stigli u roku od 10 minuta, ali da pretučenom Srbinu nije bilo spasa.

Napadače koji su, kako to tvrde Nikolini prijatelji, napali Nikolu bez razloga snimile su sigurnosne kamere.

"Sam čin ubistva nije snimljen, ali su napadači snimljeni neposredno prije zločina u piceriji i jednom kafiću. Na snimcima se vidi kako se klate dok jedu picu, pa se pretpostavlja da su bili pod dejstvom alkohola", prenijeli su mediji.

