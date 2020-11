Srbin proizvodi vakcinu protiv korone

Švajcarska kompanija Sviss Rockets, koja se bavi istraživanjima na polju medicine, u trci je za vakcinu protiv korona virusa, a način na koji će je naučnici ove kuće proizvesti, apsolutno će se izdvojiti od drugih, zbog čega se očekuje da njihovo cepivo bude najefikasnije.

Vakcina se zove raketna, a na čelu tima koji njome "pilotira" je Srbin.

Pretklinička ispitivanja su već počela, trajaće osam mjeseci, a pilot dr Vladimir Cmiljanović, generalni direktor kompanije i predsjednik Upravnog odbora objašnjava da će u kliničke studije biti uključeni i građani u Srbiji, prenosi Srbija Danas.

Cmiljanović, u momentu kada se svijetu na 11 jezika šalje saopštenje u vezi sa ovim projektom koji je nazvan raketna vakcina, objašnjava da oni prave vakcinu po jedinstvenoj tehnologiji. Proizveli su pravi korona virus sintetičkim putem, oslabili ga i ubacili u ovu injekciju. Ne žure da budu prvi, ali da vakcina bude bezbjedna i najefikasnija.

"Vakcina RVH-13 je sledeća generacija vakcine protiv korone. Ova prva generacija neće biti dovoljno efikasna zato što se za prvu generaciju koristi samo jedan protein od korona virusa. To, međutim, nije dovoljno jer korona virus koristi i svoje druge proteine sa kojima inficira zdrave ćelije, i sa kojima se on skriva od imunog sistema. Tu, adenovirus tehnologiju, koriste Englezi, Rusi i Kinezi, dok Amerikanci koriste drugu. Oni ubacuju genom, DNK informaciju u ljudske ćelije, koje, zatim, prozvedu samo deo tog viralnog spajk proetina od korona virusa, pa se onda stvore antitela i kada dođe pravi virus antitelo ga prepozna. Međutim, to nije dovoljno, jer virus koristi i druge proteine. Pitanje je uopšte da li će imuni sistem da reaguje i koliko dugo", objašnjava Cmiljanović.

Za razliku od drugih, ova kompanija koristi tradicionalnu metodu, koju do sada niko drugi nije mogao da koristi.

Na pitanje zašto je to tako, ovaj ljekar koji je ujedno i pilot odgovara:

"Jer niko do sada nije uspeo da proizvede virus sintetičkim putem, i mi smo sada prvi u svetu koji to možemo. Najbolje vakcine, tradicionalno gledano su one koje koriste isti virus koji izaziva bolest samo što te vakcine imaju oslabljen virus. To je nama pošlo za rukom. Uspeli smo da proizvedemo sintetičkim putem virus, a onda smo ga oslabili tako što smo mu eliminisali proteine sa kojima se on razmnožava u telu".

"Počela je pretklinička faza ispitivanja. Još uvek testiramo toksičnost vakcine na raznim životinjama, i ta pretklinička istraživanja završićemo u roku od osam meseci. Zatim počinjemo sa kliničkim studijama, koje bi, takođe, trebalo da traju 8 meseci. Ukupno nam treba 16 raketnih meseci da završimo razvijanje vakcine", naveo je on.

Doktor Cmiljanović naglašava da hoće da Srbiji i Švajcarskoj pruži brži pristup vakcini, tako što će organizovati kliničke studije i u Srbiji i u Švajcarskoj.

"Sada diskutujemo sa ekspertima o tome, ali najverovatnije ćemo uzimati ljude koji su stariji od 60 godina. Ta starosna grupa je najviše ugrožena koronom. Zato hoćemo prvo njih da pokrijemo. Cilj je da imamo što više ljudi. Mi bismo pokrili čitavu Srbiju i Švajcarsku, a onda i ostatak Evrope, pa onda čitavu Ameriku i Latinsku Ameriku, i čitavu Afriku. Imamo neverovatnu mrežu kliničkih centara po celom svetu koju nemaju druge farmako kompanije, zato smo nazvali čitav projekt raketna vakcina. Rocketvax sa srpskim pilotom".

"Još niko do sada nije uspeo da pronađe takvu tehnologiju, da stvori pravi korona virus, zatim da ga oslabi, a da je on još uvek živ. Postoje mrtvi i živi virusi. Mrtvi su oni u kojima su svi živi proteini uništeni tako što se virus na visokoj temperaturi skuva. U tom slučaju on ima proteine koje imuni sistem prepozna, ali on ne može da zarazi unutar ljudskog organizma zdravu ćeliju", kaže dr Cmiljanović

"Živi virusi mogu da zaraze, što je još bolje, jer onda imamo dupli imuni sistem koji reaguje. Imamo naš virus koji prepoznaje imuni sistem. Naš virus, pošto je živ, inficira u prvom ciklusu zdravu ćeliju, a kada s eto desi programiran je da više ništa ne može da se razmnožava. Tako smo ga mi isprogramirali. To je velika stvar, jer onda imamo imunski sistem koji prepozna virus pre nego što zarazi zdravu ćeliju i imunski sistem koji se dalje aktivira kada vidi da je zdrava ćelija zaražena tim virusom. To bi trebalo da bude sigurna i vakcina do sada sa najvećom efikasnošću".

Na pitanje da li će je prvi primiti, dr Cimljanović odgovara:

"Ja ću prvi da je primim, ali prvo moram da dobijem odobrenje švajcarske države, ali trebalo bi da budem prvi koji će je primti. U soapštenju koje je upravo izdala ova kompanija navodi se da je kompanija osnovala društvo ROCKETVAX, koje će razvijati vakcinu sledeće generacije za SARS-CoV-2, kao i da je brz razvoj efikasne i bezbedne vakcine glavni njihov prioritet".

Cmiljanović kaže da razvoj vakcine za SARS-CoV-2 mogao bi biti složeniji nego što se mislilo, i ponavlja da prva generacija vakcina možda neće pružati dugotrajnu i djelotvornu zaštitu neophodnu da bi se okončale negativne posljedice globalne pandemije virusa SARS-CoV-2.

"Veći broj glavnih kandidata za vakcinu protiv SARS-CoV-2 koristi druge viruse, kao što su adenovirusi, obeležene samo jednim proteinom koronavirusa, i to takozvanim šiljastim proteinom neophodnim da bi virus ušao u ćeliju. Međutim, malo je verovatno da će ove vakcine postići snažnu i dugotrajnu zaštitu od virusa SARS-CoV-2. Mi verujemo u važnost razvoja vakcina koje pokrivaju što veći broj proteina virusa SARS-CoV-2, ali bez ikakvog patogenog potencijala", rekao je dr Cmiljanović.

U toku je testiranje vakcina

Prof. dr Tomas Klimkajt, virolog na bazelskom univerzitetu i rukovodilac projekta pretkliničkog razvoja u društvu RocketVax, objašnjava da razvijaju cjelokupan virus SARS-CoV-2 čije je umnožavanje blokirano kao inovativnu vakcinu naredne generacije, a koja u imunološki sistem čovjeka kroz virusnu česticu uvodi sve osnovne sastavne dijelove proteina.

U proizvodnji aktivnog sastojka koriste se nove metode. Sekvenca gena željenog vještačkog genoma virusa, optimizovana za imunološki odgovor, napravljena je uz pomoć ogromne računarske snage i vještačke inteligencije. Ovako konstruisanom genomu nedostaje jedan osnovni element virusa neophodan za replikaciju.

Ovaj element obezbjeđuje ljudska ćelija producent, dajući cjelokupnu virusnu česticu u laboratoriji. "Vještački virus" može se proizvoditi u velikim količinama radi upotrebe u obliku vakcine. Ova tehnologija omogućava brzu proizvodnju različitih genomskih sekvenci, što omogućava proizvodnju vakcine s jednom sekvencom ili mješavinom sekvenci virusa. Ona, takođe, omogućava uvođenje svih relevantnih mutacija SARS-CoV-2 koje bi se mogle javiti u budućnosti.

Vakcina će biti razvijana zajedno sa društvom Gigabases i konzorcijumom stručnjaka sa nekoliko vodećih švajcarskih univerziteta i instituta.