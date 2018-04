Srbin u Kambodži premlatio ugostitelje pa pokušao zapaliti restoran

PNOM PEN- Srbin Miloš Mićević uhapšen je u Kambodži zbog fizičkog napada i pokušaja paljevine.

Kako piše Khmertimes, sud mu je odredio zadržavanje u pritvoru.

"37-godišnji Mićević, koji u Kambodži radi kao vozač turističkog čamca, napao 36-godišnjeg Čorn Sorija, vlasnika Jungle Bara i 30-godišnjeg zaposlenika Forna Ritija jer su mu odbili picu u prošli utorak", kazao je Pol Fosda, šef policije u gradu Sihanoukvile.

Nakon što ih je napao i obojicu premlatio, Mićević je restoran polio benzinom i pokušao cijeli objekt spaliti.

Šef lokalne policije kazao je kako u restoranu u vrijeme kad je Mićević zatražio obrok više nije bilo sastojaka za pripremu pice te da je došlo do nesporazuma koji je doveo do verbalnog, a onda i do fizičkog obračuna.

Mićević je, nakon svega što je učinio, dvojicu premlaćenih muškaraca optužio za diskriminaciju, saopšteno je iz policije.

"Došao je vrlo kasno i zatražio picu. Nije je mogao dobiti jer kuhinja više nije radila. Kad je vidio druge goste u piceriji da jedu, počeo je optuživati zaposlene za diskriminaciju. Nedugo nakon toga, napao je vlasnika i zaposlenika restorana i pokušao cijeli objekt spaliti nakon što je po njemu sipao benzin", saopšteno je iz policije.

Hitna intervencija spasila je objekt od potpunog spaljivanja

U saopštenju se dodaje i kako je jedino hitna intervencija vatrogasaca i policije spriječila potpuno uništavanje objekta. Kol Fali, šef policijskog odjela za krivična djela, potvrdio je da je Mićević optužen za napad i uhapšen u srijedu.

"Optužen je za napad i premlaćivanje dvije osobe te za pokušaj podmetanja požara i spaljivanja cijelog objekta. Ima sreće što je vatra zaustavljena na vrijeme", dodao je Fali.

