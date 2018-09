Srbin ubio suprugu nasred ulice u Italiji pa izvršio samoubistvo

VIĆENCA - Zoran Luivanović (40) ubio je danas svoju suprugu (33) nasred ulice u Vićenci, a nešto kasnije izvršio samoubistvo.

Kako prenose italijanski mediji on se ubio pucavši sebi u usta.

Karabinjeri su blokirali dio grada u kome se dogodilo ubistvo i trenutno se pretražuju sve zgrade.

Ubistvo se dogodilo nedaleko od industrijske zone, a prema prvim informacijama žena je ubijena nedaleko od svog automobila. Pretpostavlja se da je pokušala da uđe u automobil da bi se spasila.

Italijanski mediji navode da su i ubica i nastradala žena porijeklom iz Srbije, kao i da je Zoran prošlog jula osuđen na kućni pritvor zbog nasilja u porodici, jer je maltretirao suprugu.

Nekoliko građana prijavilo je da su čuli najmanje tri pucnja, a na lice mjesta je odmah stigla policija, prenosi Blic.

Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt, a kako prenose tamošnji mediji, povrede liče na klasičnu egzekuciju.

#Lonigo #Vicenza, uccide la moglie a colpi di pistola e fugge: è caccia a Zoran Luivanovic, 40 anni.

A luglio evase dagli arresti domiciliari, misura disposta per violenze proprio contro la moglie: perché non era in galera?#7settembrehttps://t.co/STYlAa29fQ