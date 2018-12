Šreder: Ne dozvolimo da nam SAD govore s kim da trgujemo

BERLIN - Bivši njemački kancelar i nekadašnji lider socijaldemokrata Gerhard Šreder smatra da Njemačka treba odlučnije da se distancira od Sjedinjenih Američkih Država.

"Ja svakako nisam antiamerikanac. Ali suština mojih zalaganja u spoljnoj politici bila je borba za relativnu nezavisnost od SAD", rekao je Šreder za "Velt am zontag".

To je, kako je dodao, bilo naročito vidljivo kada su Nijemci odbili da učestvuju u ratu u Iraku.

"Uz sve zasluge Amerikanaca za razvoj Njemačke poslije 1945. godine, smatram da je takva pozicija upravo sada ponovo razumna. Jer suverena zemlja ne smije da dozvoli da joj SAD govore sa kojim zemljama sme da trguje. To ne ide", rekao je Šreder.

On se osvrnuo i na zahtjeve Trampove vlade Berlinu da ograniči ili obustavi trgovinu sa nekim držama.

"Iran, Kina, Rusija: Ako se nastavi onda uskoro nećemo smjeti ni sa kim da imamo ekonomske odnose. To je neprihvatljivo za zemlju zavisnu od izvoza kakva je Njemačka. To mora da se kaže i Amerikancima, uz svo poštovanje i prijateljstvo", rekao je on.

Takođe, dodao je, i kad je riječ o gasovodu Sjeverni tok, Amerikanci vrše snažan priritsak da se projekat obustavi.

"To ne rade iz ljubavi prema Ukrajini, već zato što žele sami da isporučuju gas Njemačkoj - tečni gas, lošiji po kvalitetu, ali zato skuplji nego zemni gas", rekao je Šreder.