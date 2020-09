Srpkinja kandidat za predsjednika opštine u Beču

BEČ - Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) kandidovala je na bečkim izborima, zakazanim za 11. oktobar, jednu Bečlijku srpskog porijekla za predsjednika 5. bečke opštine Margareten.

Silvija Janković, čiji su roditelji porijeklom iz Smedereva, već je dugo godina aktivna u SPO.

"Moji roditelji su se krajem 1970-tih doselili iz Srbije u Beč. Naša porodična kuća se nalazi u Smederevu, koji se, kao i Beč, nalazi na Dunavu i sa porodicom je uvek posetim. Kao Bečlijka srpskog porekla smatram da je mirni suživot u Beču lično bogatstvo i to želim da prenesem svom sinu", rekla je ona za Tanjug.

Kazala je da je od 2004. politički aktivna u SPO, najprije u omladinskom pogonu, zatim kao odbornica u Margaretenu i članica predsjedništva SPO Margareten, i aktuelna predsjednica ženskog ogranka SPO Margareten.

"Uvek sam se dokazala maksimalnim angažovanjem. Kao ćerka iz jedne 'gastarbajterske porodice' mi je 'crveni Beč' ponudio mnoge mogućnosti, kao što su profesionalni i obrazovni razvoj. U Margaretenu se kroz čitavu opštinu proteže 'crveni' rukopis - komunalna stanogradnja, sanirane škole za naše najmlađe, brze veze javnog prevoza i brojni parkovi i igrališta. SPO je jedina partija koja se zalaže da svako moze voditi samoopredijeljen i dobar život: Na nas se mogu uvijek osloniti. Sada želim društvu nešto da vratim i politučku odgovornost kao predsjednica opštine preuzmem u mojoj matičnoj opštini. Živim više od 25 godine u 5. okrugu, i odrasla sam u Franc Domes Hofu, u opštinskoj zgradi na Margaretengirtlu", objasnila je Janković.

Kao predsjednica ženskog odbora SPO rekla je da je mnogo toga dostignuto u vezi prava žena, ali zahvaljujući socijaldemokratkinjama.

"Međutim ima tu još mnogo dosta što treba uraditi, kako bi se razlika u primanjima uklonila. Borba protiv siromaštvo žena ili usaglašavanje roditeljstva sa poslom. Korona kriza je situaciju još dodatno zaoštrila jer su na tržištu rada žene posebno negativno pogođene", dodala je ona.

Jankovićeva je poznata po bliskom odnosu sa građanima, te u razgovoru sa njima, kako kaže, crpi ideje za poboljšanje opštine.

"Dijalog sa stanovnicima mi je posebno važan, jer tako nastaju najbolje ideje kako možemo da poboljšamo naše okruženje. Radimo partnerski sa stavnovnicima Margaretena i to veoma cene", objasnila je ona.

Na pitanje šta je važno da bi mlade Bečlije, srpskog porijekla, jednog dana mogle biti uspešne, Janković je kazao da Beč nudi brojne mogućnosti obrazovanja.

"Ključni faktor za mene je dobro školsko obrazovanje. Tu se postavlja kamen temeljac za samoopredeljen život i ispunjenost na poslu. Dobrovoljno angažovanje u sportskom, socijalnom ili kulturnom udruženju ili kao u mom slučaju u SPO je važno za stvaranje dobrih mreža za budućnost", objasnila je ona.

Na pitanje zašto u SPO Beč ima toliko članova i aktivista srpskog porijekla rekla je da je pozitivno što se sve više ljudi raznolikog porijekla politički angažuje.

"To je generalno tako, a posebno u SPO. To pokazuje da šarolikost nije samo reč, već realnost koju živimo. Posebno je važno da politika bude izraz društva i da svi u tome možemo učestvovati. Posebno me raduje što je sve više ljudi iz naše zajednice koji se politički angažuju i time aktivno ucestvuju u kreiranju svog okruženja", dodala je ona.

Govoreći o Srbiji, Jankovićeva kaže da se nada da će pandemija brzo proći i da će se ukloniti restrikcije u oblasti putovanja.

"Tada bi rado ponovo došla na Balkan. Svakako bi rado ponovo posetila Zlatibor, kako bi udahnula svež planinskih vazduh i uživala u prirodi", kazala je ona.